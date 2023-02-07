Google представил своего конкурента ChatGPT

Google запускает свою модель чат-бота с искусственным интеллектом

https://racurs.ua/n179681-google-predstavil-svoego-konkurenta-chatgpt.html

Ракурс

Компанія Google вчора, 6 січня, представила новий інструмент для створення чат-ботів під назвою Bard, очевидно, намагаючись конкурувати з вірусним успіхом чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT.

Сундар Пічаї, генеральний директор Google і материнської компанії Alphabet, повідомив у своєму блозі, що Bard буде відкритий для «довірених тестувальників», а для широкої публіки він стане доступним «у найближчі тижні», повідомляє СNN.

Як і ChatGPT, який наприкінці листопада оприлюднила дослідницька компанія OpenAI у співпраці з Microsoft, Bard побудований на «великій мовній моделі». Ці моделі навчаються на величезних масивах даних в Інтернеті, щоб генерувати переконливі відповіді на запити користувачів.

Bard прагне поєднати широту світових знань з силою, інтелектом і креативністю наших великих мовних моделей, — наголошує Пічаї. — Він спирається на інформацію з Інтернету, щоб надавати свіжі, високоякісні відповіді.

Ця заява з’явилася в той час, коли основний продукт Google — онлайн-пошук — зіткнувся з, за поширеною думкою, найбільшим ризиком за останні роки: за два місяці, що минули з моменту його запуску, ChatGPT використовувався для створення есе, оповідань і текстів пісень, а також для пошуку відповідей на деякі питання, які раніше можна було б шукати в Google.

Зазначається, що величезна увага до ChatGPT спонукала керівництво Google оголосити «сигнал тривоги» для свого пошукового бізнесу. Так, Пол Бухгайт, один із творців Gmail, попередив, що Google «може бути лише за рік чи два від повного краху» через розвиток штучного інтелекту.

Microsoft, яка підтвердила плани інвестувати мільярди в OpenAI, вже заявила, що включить цей інструмент в деякі зі своїх продуктів — і, за чутками, планує інтегрувати його в свою пошукову систему Bing.

Пічаї у своєму блозі також повідомив, що інструменти на основі штучного інтелекту незабаром почнуть з’являтися у флагманському пошуковику Google.

Незабаром ви побачите в Пошуку функції на основі штучного інтелекту, які перетворюють складну інформацію і різні точки зору в легкі для сприйняття формати, щоб ви могли швидко зрозуміти загальну картину і дізнатися більше з Інтернету, — зазначив він, — чи то пошук додаткових точок зору, наприклад, блогів людей, які грають і на фортепіано, і на гітарі, чи то заглиблення в суміжну тему, наприклад, кроки, які допоможуть початківцям.

Водночас впровадження чат-ботів зі штучним інтелектом у пошук, це може бути пов’язано з певними ризиками — оскільки ці інструменти навчаються на даних з інтернету, існує побоювання, що вони можуть увічнити упередження та поширювати дезінформацію.

Вкрай важливо, — наголосив Пічаї у своєму блозі, — щоб ми сміливо і відповідально поширювали досвід, заснований на цих моделях, у світі.

Джерело: CNN