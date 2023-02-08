Момент уничтожения Ми-24 россиян под Бахмутом показала Нацгвардия

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Бійці Національної гвардії України 7 лютого знищили російський гелікоптер Мі-24 на околицях Бахмута.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

7 лютого о 14.12 в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК Ігла-1, — йдеться у повідомленні.

Гелікоптер після влучання ракети почав втрачати висоту і знижуватися — доля пілота невідома. Нацгварійці вказали, що російський ударний гвинтокрил завдавав вогневого ураження підрозділам Нацгвардії та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників України.

Мі-24 — один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третій російський гелікоптер, збитий підрозділами третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення.

Також 7 лютого на Запорізькому напрямку прикордонники спільно з Силами оборони виявили та знешкодили квадрокоптер противника MAVIC3 за допомогою антидронної рушниці.