Удивительное спасение - в Турции вытянули двух мальчиков, проведших под завалами 52 и 44 часа, фото - Bild

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У Туреччині тривають рятувальні роботи після смертоносного землетрусу, що стався 6 лютого. Сьогодні врятували двох хлопчиків, які провели під завалами 52 та 44 години.

У місті Хатай з-під завалів вдалося витягнути 8-річного Йігіта та дворічного Вафе, повідомляє BILD.

У сирійському місті Бісна з-під завалів удома врятували родину. Вони провели там понад добу, після землетрусу 6 лютого.

Тим часом 8 лютого у Туреччині сталося ще кілька землетрусів. Одна з них магнітудою 5,4 бала сталася на південному сході країни, неподалік міста Адіаман. Про це свідчать спостереження Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру. У тому ж районі сталися ще три землетруси магнітудою 3,2, 3,4 та 4,8 бала.

Поштовхи від ранку відчули в провінції Кахраманмараш, яка більше за інших постраждала від руйнувань шостого лютого. Там зафіксували магнітуди 4,6 у першому випадку та 4,8 у другому.

Нагадаємо, 6 лютого в Кахраманмараші стався землетрус магнітудою 7,7. Він зачепив 10 турецьких провінцій, також сирійські області, включаючи Алеппо. Поштовхи відчули у різних країнах світу, сейсмологи зафіксували їх навіть у Гренландії.

Загальна кількість загиблих вже перевищила 10 тис. осіб, постраждалих — 50 тис. Під завалами досі залишаються люди.

Відлуння потужного землетрусу відчули й в Україні. Незначні поштовхи торкнулися Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Це зафіксували системи сейсмічного моніторингу.

Тим часом перша група українських рятувальників вже прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу. Загалом від України направили 87 осіб особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.