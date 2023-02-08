Церковь Англии рассмотрит возможность гендерно нейтральных обращений к Богу во время молитв

https://racurs.ua/n179719-cerkov-anglii-rassmotrit-vozmojnost-genderno-neytralnyh-obrascheniy-k-bogu-vo-vremya-molitv.html

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Церква Англії замислилася над питанням гендера Бога, якого традиційно називають «він» та «отче».

The Guardian пише, що для вивчення цієї теми та можливості використання гендерно-нейтральних звернень щодо Бога навесні цього року створять спеціальну комісію. З такою ініціативою виступили окремі священики.

Газета запитує, чи доведеться у разі схвалення нових норм змінювати текст молитви «Отче наш»?

Потенційні зміни повинен затвердити Синод. Консервативні представники Церкви вже проти. Вони кажуть, що Бога називають «Батьком» — це не можна замінити на «Мати» або гендерно нейтралізувати саме поняття без втрати значення.

За словами єпископа Лічфілда Майкла Іпгрейва, заступника голови літургійної комісії, церква досліджувала використання гендерної мови протягом останніх кількох років.

Після деякого діалогу між двома комісіями у цій галузі цієї весни розпочнеться новий спільний проект із гендерної мови. Як і інші можливі зміни у дозволених літургійних положеннях і формулюваннях, ці зміни вимагатимуть повного синодального процесу для затвердження, — пояснив Іпгрейв у відповідь на запитання преподобної Джоан Стобарт про те, які кроки робить церква для створення «інклюзивнішої мови» богослужінь.

The Guardian зазначає, що специфіка анонсованого проекту поки що не до кінця зрозуміла, а сам єпископ відмовляється від додаткових коментарів.

Ініціативу вже підтримали ліберальні християни, але в неї знайшлися й супротивники. Зокрема, преподобний Ян Пол, член Генерального синоду та Ради архієпископів Церкви Англії, заявив, що Бог не має статі, проте чоловічі та жіночі образи, що застосовуються до нього, не взаємозамінні.

Той факт, що Бога називають «Батьком», має на увазі, що він не може бути замінений «Матерсю» без зміни сенсу, так само як і не може бути замінений гендерно-нейтральним «Батьком», — заявив Пол, попередивши, що рішення комісії про використання гендерно-нейтральної мови може призвести до віддалення доктрини церкви від Писання.

Своєю чергою, представниця Церкви Англії Рейчел Тревік наголосила, що у розгляді такого питання немає нічого нового, оскільки християни з давніх часів визнавали, що Бог не є ні чоловіком, ні жінкою. Проте вона зазначила, що церква «не має абсолютно ніяких планів щодо скасування або суттєвого перегляду дозволених нині літургій».