Европейский центральный банк усиливает давление на банки, чтобы они вышли из россии

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Європейський центральний банк (ЄЦБ) посилює тиск на банки, щоб вони вийшли з росії.

Financial Times розповів, як центральний банк єврозони чинить тиск на банки єврозони, щоб вони скоротили свої російські активи.

В ЄЦБ вважають, що оскільки час для продажу цих активів закінчується після того, як Кремль став «більш ворожим» до таких кроків.

Андреа Енріа, голова відділу нагляду в Європейському центральному банку, каже, що «багато банків вжили заходів», щоб зменшити свій вплив на росію після того, як її війська вдерлися в Україну майже рік тому, але він додав, що буде вітати «будь-яку можливість для банків вийти».

Багато з 45 західних банків, які мають дочірні компанії в росії, намагалися залишити країну, але лише кілька зробили це, часто дорогою ціною для себе. Два банки з найбільшими ризиками знаходяться під наглядом ЄЦБ: австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit.

Планам західних банків щодо швидкого виходу з росії було завдано удару минулого року, коли президент путін заявив, що іноземні власники з «недружніх» країн не можуть завершити угоди без його схвалення.

Вікно для продажу трохи закривається, — розповів виданню Енріа.

Французький Société Générale є одним із небагатьох західних банків, який завершив продаж своєї російської дочірньої компанії. Угода, укладена з російським олігархом Володимиром Потаніним, близьким союзником Кремля, обійшлася в 3,1 млрд євро. І Raiffeisen, і UniCredit стверджують, що шукають шляхи виходу з росії, але реальних кроків досі не видно.

До 24 лютого в росії працювали 206 іноземних (переважно західних) фінустанов, за 320 днів після вторгнення повністю вийшли з російського ринку лише шість установ, свідчать дані проекту Leave Russia від KSE Institute.

З великих гравців пішли Societe Generale, Home Credit, PPF, а згортають або припинили бізнес-платіжні системи Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of China, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA та інші.

Залишилися Raiffeisen Bank International, UniCredit Group, Morgan Stanley, OTP Bank, Credit Europe Bank, Crédit Agricolе, деякі китайські та японські установи.

У Національному банку України заявили, що вважають неприпустимим, що частина міжнародних банків на одинадцятому місяці війни не ухвалила остаточних рішень про вихід з ринку рф.

Група Raiffeisen Bank International (RBI) відреагувала на заклик Національного банку ухвалити остаточне рішення про вихід із ринку рф. У групі повідомили, що розглядають «ретельний спланований вихід банку», а також визнали, що надають пільги російським військовим.