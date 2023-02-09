Макрон пообещал привести Украину к победе, Шольц поддержал - Зеленский в Париже

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Париж та Берлін продовжать надавати допомогу Україні до перемоги у війні, заявили французький та німецький лідери. Український президент закликав надати важке озброєння та літаки «якнайшвидше».

Виступаючи на спільній прес-конференції в Єлисейському палаці після зустрічі з Володимиром Зеленським та Олафом Шольцем, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна має намір привести Україну до перемоги у війні з росією.

Ми підтримуємо Україну та маємо намір привести її до перемоги, — сказав Макрон. — Україна може покладатися на Францію та її союзників, а росія не повинна перемогти і не переможе у цій війні.

Президент Франції також запевнив Зеленського, що Париж продовжить надавати військову допомогу Україні та адаптуватиметься до потреб Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який спеціально прилетів до Парижа, щоб зустрітися із Зеленським, також підтвердив, що його країна надаватиме Україні військову допомогу «стільки, скільки буде потрібно», і, як і його французький колега, підкреслив, що не можна допустити перемоги росії в цій війні.

Після вторгнення рф в Україну Німеччина та її партнери підтримували Київ «фінансовою, гуманітарною допомогою та зброєю».

Ми продовжуватимемо робити це доти, доки це буде необхідно, — сказав канцлер ФРН.

Зеленський, своєю чергою, подякував Макрону та Шольцю за «спонтанну ідею про проведення цієї зустрічі».

Франція та Німеччина потенційно можуть докорінно змінити ситуацію, — заявив він. — Що швидше Україна отримає зброю далекого радіусу дії та сучасні літаки, тим сильнішою буде наша коаліція.

У четвер президент України вирушить до Брюсселя на саміт ЄС.

Зеленський прибув до Парижа увечері 8 лютого після завершення свого візиту до Лондона, де він зустрівся із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

9 лютого Зеленський має виступити із промовою перед депутатами Європарламенту у Брюсселі. Перед цим він візьме участь у саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу.

Після візиту до Великої Британії український президент заявив, що Україна і Британія погодили постачання далекобійної зброї. Наразі не повідомляється яке саме озброєння він має на увазі.

Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал — України й Великої Британії, — що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги, — цитує Зеленського Офіс президента.

Після зустрічей у Великій Британії Зеленський зустрівся з Макроном та Шольцем у Єлисейському палаці.

Перед цією зустріччю Макрон сказав, що для врегулювання війни росії проти України необхідно провести мирну конференцію: