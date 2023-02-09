SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

https://racurs.ua/n179732-spacex-ogranichila-ispolzovanie-ukrainoy-interneta-starlink-dlya-upravleniya-dronami.html

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SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для керування дронами.

Президентка та головна операційна директорка компанії Гвінн Шотвелл заявила Reuters, що Starlink «ніколи не був призначений для використання як зброя, однак українці використали його ненавмисно і не в рамках жодної угоди».

Шотвел повідомила, що є певні речі, які зробила компанія, щоб обмежити здатність українських військових використовувати Starlink для управління безпілотниками. Про які саме обмеження йдеться, президентка компанії розповісти відмовилася.

Українські військові наразі не коментували цю заяву компанії Ілона Маска.

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX від початку московитської атаки на Україну забезпечив українським військовим широкосмуговий зв’язок для захисту від російських військових. Україна ефективно використовує безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення вогню на великі відстані і скидання бомб.

Шотвелл відмовився повідомити, яких заходів вжила компанія SpaceX.

Від початку війни SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з'єднуючи з майже 4 тис. супутників, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.

Уряди США і Франції оплатили інше постачання терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX у приватному порядку.

Раніше росія намагалася заглушити сигнали Starlink в регіоні, хоча SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу, заявив Ілон Маск, генеральний директор компанії.

Восени 2022 року стало відомо, що SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.