Десантники устроили для россиян огневую засаду под Марьинкой

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Військовослужбовці 79 окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБ) продовжують стримувати ворожі атаки під Мар’їнкою.

У Командуванні ДШВ розповіли, що днями противник силами до взводу піхоти зробив спробу непомітно підійти до позицій одного з підрозділів 79-ки, щоб різким штурмом захопити їх. Для цього рашисти рухалися посадкою.

Утім, повітряна розвідка українських десантників з Миколаєва вчасно помітила висування противника. Командир десантного підрозділу ухвалив рішення трохи підпустити штурмовий підрозділ окупантів, аби той вийшов на добре пристріляну ділянку.

По суті противнику було завчасно підготовлено вогневий мішок. Коли ворожа піхота зайшла у визначене місце, десантники трохи підпустили штурмовий підрозділ окупантів, аби той вийшов на добре пристріляну ділянку, та відкрили по ній прицільний вогонь зі станкових гранатометів та кулеметів.

Зазнавши численних втрат, окупанти втекли кидаючи зброю та поранених.