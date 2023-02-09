Болгария на саммите ЕС высказалась против предоставления оружия для Украины и готова ветировать ядерные санкции

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Болгарія проти надання зброї для України й навіть готова ветувати ядерні санкції. З такими тезами президент Болгарії Румен Радев виступив на саміті ЄС.

Таку думку не підтримала більшість його колег. Очільник країни закликав до миру без надання зброї, бо це, на його думку, дорівнює «гасінню пожежі бензином», пише видання Euractiv.

Настав час, через рік після початку цієї кривавої війни, перенести акцент на заходи, спрямовані на її припинення, а також на відновлення всіх дипломатичних зусиль у пошуку мирного вирішення, — заявив Радев.

У Брюсселі 9 лютого стартував саміт Євросоюзу, на який запросили й президента України Володимира Зеленського.

Болгарія не може прийняти санкції щодо ядерної енергетики, тому що вони безпосередньо вплинуть на нашу ядерну енергетику. Цього не можна допустити. Ми розглядаємо всі можливі сфери, де можливі (подальші санкції). Але там, де на карту поставлені наші інтереси, як у ядерній енергетиці, ми дуже уважно стежимо за цими питаннями, — сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи накладе Болгарія вето на санкції у сфері ядерної енергетики, підтвердив таку можливість: «Якщо буде потрібно, ми накладемо вето, так».

Нагадаємо, Болгарія навесні 2022 року таємно постачала Україні пальне та боєприпаси. Німецьке видання Welt у січні 2023 року розповіло, що постачання з Болгарії навесні 2022 року могли становити до 30% усіх боєприпасів і до 40% дизельного пального, які тоді надійшли українській армії.

До таких висновків вони дійшли, поспілкувавшись із головою МЗС України Кулебою, прем'єром Болгарії Петковим та болгарським міністром фінансів Василевим.

Петков публічно відкидав можливість прямої військової допомоги Україні, проте постачання проводилося через компанії-посередники в Румунії, Угорщині та Польщі. Оплачували операцію, за твердженням Welt, США та Велика Британія.

У грудні 2022 року болгарський уряд офіційно схвалив прямі постачання озброєнь Україні.

2 лютого президент Болгарії Румен Радев розпустив парламент, вибори призначили на квітень. Президент Болгарії призначив на 2 квітня вже 5-ті вибори в країні за останні два роки.