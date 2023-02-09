Военные учения в беларуси продлили до 20 февраля

https://racurs.ua/n179772-voennye-ucheniya-v-belarusi-prodlili-do-20-fevralya-karta.html

Ракурс

Військові навчання армії росії та білорусі, які тривають на території підконтрольної рф сусідньої білорусі продовжили щонайменше до 20 лютого. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 11−12 лютого стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані збройні сили рф, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Лісновський», — йдеться у повідомленні «Беларускі Гаюн».

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах оголошено 13 лютого і до:

227-й загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 18 лютого;

Полігон «Гозький» 6 ОМБр (Гродненський район) — до 17 лютого;

Полігон «Брестський» 38 ОДШБр (Брестський район) — до 18 лютого;

Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) — до 19 лютого;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) — до 17 лютого;

230-й загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) — до 20 лютого;

174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) — до 19 лютого;

Полігон «Лепельський» 19 ОМБр (Лепельський район) — до 19 лютого.

Таким чином, в білорусі заявили про чергове продовження навчань на полігонах, які безперервно тривають з 29 квітня 2022 року.