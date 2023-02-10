Еще одного соратника Медведчука обвинили в госизмене

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Ракурс

Нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру в держзраді.

За даними слідства, він публічно просував російську пропаганду та вів підривну діяльність проти України.

Також йому повідомили про підозру за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.

ДБР та СБУ встановили, що упродовж останніх років народний депутат України, виступаючи з трибуни Верховної Ради, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи рф та вів підривну діяльність проти України.

Його слова спотворювали дійсний стан справ у військово-політичному житті країни, у чутливих для людей соціальних питаннях тощо. На думку експертів, всі його виступи у сукупності та за загальним змістом є однією з форм підривної діяльності. Він фактично займався пропагандою, яка сприяла досягненню політичних цілей військово-політичного керівництва російської федерації відносно Української держави. Цим він шкодив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, — йдется в повідомленні Держбюро розслідувань.

Волошину повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Крім того, депутату повідомлено про підозру у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.

Тривають слідчі дії, зокрема проводяться сім обшуків за місцями проживання осіб, пов’язаних з депутатом.

Що відомо про Волошина

Волошин народився у Миколаєві. Очолював прес-службу Посольства України в рф, згодом три роки за часів президента Януковича курував усю інформаційну роботу МЗС. Громадянин рф.

На початку лютого 2023 року цей народний депутат партії ОПЗЖ, діяльність якої заборонена в Україні, вирішив скласти депутатський мандат і написав відповідну заяву.

Волошин також був членом редколегії проросійського каналу «112 Україна».

У липні 2020 року в стінах Верховної Ради нардеп заявив, що український суверенітет «відданий повністю зовнішньому управлінню», додавши, що Україна нібито не має суверенітету й не може відновити суверенітет над Кримом.

Через чотири дні після цих слів Волошина облили зеленкою біля будівлі парламенту.

З 20 січня 2022 року Волошин перебував під санкціями, які запровадило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Причина такого кроку — «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України». Окрім Волошина, санкції було накладено ще на трьох осіб.