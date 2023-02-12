Смертельные колебания – начало землетрясения в Турции попало на видео

https://racurs.ua/n179850-smertelnye-kolebaniya-nachalo-zemletryaseniya-v-turcii-popalo-na-video.html

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Амплітуда хвиль землетрусу, який вразив Туреччину та Сирію вражає. У мережі публікують відео камер спостереження, які зафіксували момент початку потужного землетрусу. На одному з них автомобіль біля АЗС буквально підкидає догори.

Підземні коливання у провінції Кахраманмараш також потрапили на камеру відеонагляду.

6 лютого в Туреччині та Сирії стався землетрус, внаслідок якого, за останніми даними, загинуло понад 25 тис. людей. За кількістю жертв воно стало наймасштабнішим для всього світу з 2010 року.

У Туреччині кількість загиблих через землетрус досягла 24 тис. 617 осіб, повідомив міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа.

У Сирії внаслідок землетрусу загинуло понад 4,5 тис. людей, пише «Аль-Джазіра». За даними «Аль-Хадат», кількість загиблих перевищила 5,2 тис.

Після землетрусу в турецькій провінції Хатай, яка межує із Сирією, утворився гігантський розлом, що пройшов через поле з оливковими деревами. Як повідомив турецький телеканал NTV, глибина розлому становить 30 м, а ширина — 200 м.