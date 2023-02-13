Сийярто прилетел в беларусь с планом Венгрии о «немедленном мире» в Украине

Сиярто прилетел в беларусь с планом Венгрии о «немедленном мире» в Украине

https://racurs.ua/n179895-siyyarto-priletel-v-belarus-s-planom-vengrii-o-nemedlennom-mire-v-ukraine.html

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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вирішив зіграти «голуба миру» та прилетів 13 лютого до білорусі.

Передбачаючи критику з боку цивілізованого світу, політик одразу зазначив, що Угорщина лишатиме «канали комунікації відкритими», а з білоруськими колегами він зустрічається, щоб передати «заклик до миру».

За словами міністра, Угорщина очікує, що всі члени міжнародного співтовариства якнайшвидше почнуть діяти в інтересах миру й уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до ескалації.

Війна в Україні загострюється, через бойові дії гине все більше людей. Людські життя необхідно рятувати зараз, а це можна зробити лише з миром, — сказав Сійярто. — Це мирна позиція, яку я буду займати на переговорах у Мінську сьогодні. Очевидно, що багато хто буде атакувати візит, але наша позиція чітка: канали комунікації повинні бути відкритими. Якби ми не діяли таким чином, я б не зміг донести послання заклику до миру.

Нагадаємо, що Угорщина також активно підтримує «канали комунікації» з росією та Іраном. А Сійярто неодноразово підтримував путіна, катався в Сочі та Москву.

За словами Сійярто, Угорщина очікує, що всі члени міжнародного співтовариства якнайшвидше почнуть діяти в інтересах миру та уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до продовження або ескалації війни.

Візит угорського міністра — перший за дуже тривалий період візит європейського посадовця такого рівня до Мінська.