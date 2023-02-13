Санду заявила о планах россии свергнуть власть в Молдове, ранее об этом предупреждал Зеленский

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Влада Молдови підтвердила інформацію президента України Володимира Зеленського, який раніше повідомляв про плани росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Про це, як пише місцеве видання Point, заявила президент Молдови Майя Санду. За її словами, найближчим часом диверсанти з військовою підготовкою можуть атакувати державні будинки та захопити заручників.

Санду у понеділок підтвердила, що план, переданий українською розвідкою, передбачав держпереворот та зміну влади у Молдові.

Документи, які надала Україна, демонструють «документування місць та логістичних аспектів організації цих підривних дій», розповіла Санду. Зокрема, вони містять інструкції щодо правил в’їзду до Молдови для громадян рф, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Автори цих документів, стверджує Санду, покладаються також на деякі внутрішні сили. Серед них — злочинні угруповання, до яких президент зарахувала опозиційну партію «Шор», деяких ветеранів та кількох людей, пов’язаних із бізнесменом Володимиром Плахотнюком.

Мета цих дій — повалення конституційного ладу, зміна легітимної влади з Кишинева на нелегітимну, яка б віддала країну в розпорядження Росії для зупинення процесу інтеграції в ЄС, — заявила Санду.

У керівництві партії «Шор» звинуватили Санду у спробі узурпації влади.

Ми всі розуміємо, навіщо було зроблено ці заяви. Насправді, це ясна спроба узурпувати владу в країні. За нами не стоять ні Москва, ні Вашингтон, ні Брюссель, а лише громадяни Молдови, — заявила віце-голова партії Марина Таубер.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський сказав, що Київ перехопив плани російських спецслужб щодо дестабілізації Молдови і цю заяву підтвердила молдавська розвідка.