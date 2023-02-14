Молдова закрыла воздушное пространство. Фото:

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Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір з міркувань безпеки.

Відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 14 лютого. Авіапростір буде закритий щонайменше до 16.00. За непідтвердженою інформацією, на територію країни нібито проник безпілотник. Про це повідомляє ресурс Realitatea.

Державна авіакомпанія Air Moldova не надала подробиць про причини закриття повітряного простору, а також про те, на який період було застосовано обмеження.

Шановні пасажири, на цей момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, ми очікуємо на відновлення рейсів. Сьогоднішній розклад зазнає змін, — зазначила вона у Facebook.

Офіційно авіаційними органами Молдови інформація поки не підтверджена. Управління цивільної авіації (AAC) поки не оприлюднювало заяв.

Раніше низка Telegram-каналів, які відстежують рух російської авіації, повідомили, що на територію України залетів розвідувальний дрон з Білорусі, пролетів через Житомирську й Вінницьку області та зайшов у повітряний простір Молдови.

Такий вигляд має територія країни зараз на ресурсі Flight Radar.

Нагадаємо, під час останньої масованої ракетної атаки росії дві крилаті ракети «Калібр» перетнули кордон України з Молдовою та Румунією в напрямку Чернівців.

Згодом Міноборони Молдови підтвердило інформацію про проліт ракет над її територією, тоді як у Бухаресті повідомили, що не можуть підтвердити проліт російських ракет над Румунією.

Джерело: Realitatea, Air Moldova