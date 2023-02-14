Люстрация дипломатов в Польше — из МИД уволили всех выпускников МГИМО

https://racurs.ua/n179930-lustraciya-diplomatov-v-polshe-iz-mid-uvolili-vseh-vypusknikov-mgimo.html

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З польського МЗС звільнили усіх випускників Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ).

Про це розповів для Gazeta Polska Dziennik міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. За його словами уже два місяці як польське МЗС працює без випускників з росії.

За його словами, МДІМВ був інвестицією в діяльність російського імперіалізму.

Це частина радянської м’якої сили. Випускники мали служити державним інтересам цієї імперії, — сказав Рау. Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Він почався з законів про люстрацію, — сказав глава МЗС.