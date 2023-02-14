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Люстрация дипломатов в Польше — из МИД уволили всех выпускников МГИМО
Люстрация дипломатов в Польше — из МИД уволили всех выпускников МГИМОhttps://racurs.ua/n179930-lustraciya-diplomatov-v-polshe-iz-mid-uvolili-vseh-vypusknikov-mgimo.htmlРакурс
З польського МЗС звільнили усіх випускників Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ).
Про це розповів для Gazeta Polska Dziennik міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. За його словами уже два місяці як польське МЗС працює без випускників з росії.
За його словами, МДІМВ був інвестицією в діяльність російського імперіалізму.
Це частина радянської м’якої сили. Випускники мали служити державним інтересам цієї імперії, — сказав Рау. Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні. Він почався з законів про люстрацію, — сказав глава МЗС.
Рау нагадав про законодавчі акти, які стосувалися люстрації, а також про створення Інституту національної пам’яті.
МЗС було на стороні цього процесу. Він полягав у тому, що файли з цього міністерства залишилися в міністерстві. У січні 2021 року ми почали передачу файлів до Інституту національної пам’яті, — сказав міністр.
Він зазначив, що МЗС було «глибоко впровадженим в комуністичний апарат влади», а апарат примусу «був частиною радянської системи».
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