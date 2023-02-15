РФ не продержится дольше народа Украины и союзников - генерал США на Рамштайне

https://racurs.ua/n179951-rf-ne-proderjitsya-dolshe-naroda-ukrainy-i-souznikov-general-ssha-na-ramshtayne.html

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Війна на виснаження не гратиме на користь росії, адже російська федерація не зможе протриматися довше України. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-9», яке відбулося вчора у Брюсселі.

Коли росія веде досить довгу війну, вони (росіяни — ред.) не зможуть протриматися довше українського народу і групи союзників та партнерів, які зустрілися сьогодні, — заявив генерал США.

Міллі додав, що на відміну від українських військових, які поступаються ворогу у кількості озброєнь, але ефективно використовують власну винахідливість та майстерність в існуючих умовах, рф веде загарбницьку, виснажливу війну.

Україна ефективно використовує свої асиметричні переваги, щоб захистити себе. І найголовніша асиметрична перевага, якою вони володіють, це сміливість, стійкість і тактична майстерність. Ця війна надзвичайно динамічна. І Україна сьогодні воює, тренуючись і розвиваючи майбутні операції. Україна інтегрує нещодавні зобов’язання щодо бронетехніки, бойових машин піхоти та танків з вогнем для досягнення ефекту синхронного наземного маневру, — вказав Міллі.

Представник США також висловив впевненість у тому, що росія не переживе виснажливу війну.