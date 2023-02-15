ЕС финализует десятый пакет санкций против рф - Bloomberg раскрыл детали

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Європейський Союз в межах десятого пакета санкцій проти росії планує змусити усі банки звітувати про активи Центробанку рф, які знаходяться на їхніх рахунках. Про це пише впливове видання Bloomberg.

Таке рішення має стати першим кроком для вивчення варіантів потенційного використання цих коштів на відбудову України. У пропозиціях Європейської комісії, які передали на розгляд країн ЄС, також міститься зобов’язання звітувати про заморожені активи, пов’язані з підсанкційними фізичними та юридичними особами з росії. Порушення цієї вимоги загрожує штрафами в розмірі до 50 тис. євро для фізичних осіб і 10% від річного обігу для компаній.

Також до десятого пакета санкцій проти рф можуть увійти:

заборона на транзит товарів через рф;

широкі торговельні обмеження на товари, які використовуються армією рф, включно з запчастинами, важкими транспортними засобами, електронікою, рідкоземельними елементами;

санкції проти «Альфа-банку», «Росбанку», «Тінькофф Банку» та Фонду національного добробуту рф;

призупинення ліцензій на мовлення низки російських медіа;

заборона на імпорт до ЄС російського каучуку та асфальту;

персональні санкції проти десятків фізичних осіб;

санкції проти перестрахувальника танкерів рф, які возять російську нафту;

санкції проти британської судноплавної компанії за надання суден для перевезення краденого українського зерна;

заборона для громадян рф обіймати посади у керівних органах операторів критичної інфраструктури ЄС;

заборона на зберігання газу в ЄС компаніями рф.

У проекті десятого пакета санкцій немає згадок про Росатом.