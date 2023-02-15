Путин готовится к длительной войне, но в рф не верят в победу — Reuters

https://racurs.ua/n179962-putin-gotovitsya-k-dlitelnoy-voyne-no-v-rf-ne-veryat-v-pobedu-reuters.html

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Президент рф, диктатор володимир путін готується до тривалої війни проти України. Проте частина російської еліти не вірить у перемогу росії. Про це повідомляє видання Reuters.

Путін розглядає війну «як переломний момент» і можливість «провчити» США і відродити рф після розпаду Радянського Союзу. Проте диктатор помилився, оскільки війна в Україні зробила країну-агресора міжнародно ізольованою.

Джерело в рф розповіло Reuters, що надії очільника кремля покращити свою репутацію виявилися марними, а втрати не варті окупованих територій.

Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і для росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій, — зазначив співрозмовник.

Водночас, не зважаючи на наслідки війни для росії, путін досі немає серйозного суперника за владу.

Я не вірю ні в великий наступ, ні в можливість перемоги росії над усім цивілізованим світом, — сказало високопоставлене джерело, близьке до кремля.

Співрозмовник Reuters зазначив, що рф перебуває в невигідному становищі як у військових технологіях, так і в мотивації, проте війна триватиме «дуже довго».

Нагадаємо, москва втратила значну частину газового ринку в Європі. Прогнозується, що у березні видобуток газу в рф скоротиться. Західні фірми та інвестори прагнуть вийти, змусивши рф догоджати Китаю як інвестору та покупцю її нафти, йдеться у матеріалі.