Бронепоезд для путина и отдельные станции создали в россии

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Для воєнного злочинця, президента росії володимира путіна створили бронепоїзд, яким він пересувається територією країни-агресора. Вартість бронепоїзда становить близько мільярда рублів (300 млн грн).

Про це розповів проект «Досье».

Поїзд створили у 2014−2015 роках, проте путін почав ним користуватися, коли росія стала накопичувати війська біля кордонів України. Зараз він активно їздить цим поїздом по росії, зокрема до резиденцій у Сочі та на Валдаї.

Бронепоїзд путіна складається з чотирьох локомотивів і 11 вагонів, деякі з них оснащені спецзвʼязком. Ззовні поїзд нічим не відрізняється від стандартного пасажирського «Російської залізниці» та має характерні сіро-червоні смуги.

Також видання «Агентство» виявило на супутникових мапах Google спеціальні залізничні станції для бронепоїзда путіна. Їх зафіксували неподалік вертолітного майданчика в селі Довгі Бороди — найближчому населеному пункті біля резиденції путіна на Валдаї, окремий залізничний шлях, що веде до резиденції «Бочаров ручей» у Сочі, а також вокзали в центрі москви та в резиденції «Ново-Огарьово».