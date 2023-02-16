США не считают мудрым шагом наступление на Крым

https://racurs.ua/n179990-ssha-ne-schitaut-mudrym-shagom-nastuplenie-na-krym.html

Ракурс

В США не вважають мудрим рішенням повертати Крим військовим шляхом на даному етапі війни.

Видання Politico, посилаючись на власні джерела, які поспілкувалися з очільником Державного департаменту Ентоні Блінкеном, повідомило, що американська влада наразі бачить схід України пріоритетним напрямком контрнаступу ЗСУ.

За словами співрозмовників Politico, знайомих із ситуацією, Блінкен під час діалогу з низкою експертів наголосив, що США «не заохочують Україну звільняти Крим, але рішення приймає Київ».

Глава Держдепу нібито вважає, що звільнення Криму є «червоною лінією», яка спровокує путіна на подальшу ескалацію конфлікту.

Як пише Politico, під час бесіди на адресу Блінкена прозвучало питання, чи готові США допомогти Україні реалізувати її цілі щодо Криму.

За словами чотирьох людей, держсекретар повідомив, що основна увага адміністрації спрямована на те, щоб допомогти Україні просунутися туди, де триває боротьба, — переважно на сході.

Але, як розцінили його слова інші учасники дискусії, надалі Блінкен «може бути відкритішим для потенційної української гри за Крим».

Газета нагадує, що сумніви щодо доцільності війни за півострів звучали від американських політиків не раз.

У Крим росіяни зосередили багато засобів ППО, складів боєприпасів та десятки тисяч військовослужбовців. Багато з цих піхотних підрозділів знаходяться на укріплених позиціях, що розтягнулися на сотні миль уздовж Дніпра.

Українським військам буде складно прорватися через ці російські рубежі навіть з урахуванням притоку артилерії та бронетехніки від західних донорів, — пише Politico.

Експерти пов’язують прохання України надіслати ракети ATACMS, що б’ють на 300 км, з планами почати завдавати ударів по Криму і вже зараз руйнувати російську логістику на півдні України.

Білий дім наразі відмовляється надавати ці ракети, посилаючись на їхню нестачу. Хоча, судячи з тону статті Politico, це швидше пов’язано з небажанням переходити чергову «червону межу».

Тим часом у Криму масово збирають кров для поранених окупантів.

В Сімферополі місцевим «Центром крові» розпочато масовий збір крові у цивільних громадян і доставка крові з інших станцій переливання крові АР Крим, — повідомили в Генштабі уранці 16 лютого.

Також активно пропагандують, щоб залучити до забору крові якомога більше людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій. В Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях відкриваються додаткові станції переливання кров.