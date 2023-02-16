Вторжение не было — лукашенко собрал иностранные СМИ, чтобы рассказать условия нападения на Украину

https://racurs.ua/n179994-vtorjenie-ne-bylo-lukashenko-sobral-inostrannye-smi-chtoby-rasskazat-usloviya-napadeniya.html

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Самопроголошений глава білорусі олександр лукашенко розповів, у якому випадку його країна буде готова застосувати армію.

Я готовий разом з росіянами воювати з території білорусі тільки в одному випадку: якщо хоча б один військовий звідти прийде на територію білорусі, щоб вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти білорусі, відповідь буде дуже жорсткою. І війна набуде зовсім іншого характеру, — сказав «картопляний диктатор».

лукашенко знову запевнив, що «ніякого вторгнення росії в Україну не було». Він наполягає, що Україна готувала напад на білорусь.

За його словами, ще до початку росією так званої «спеціальної військової операції» по території білорусі Україна готувала удар ракетними системи залпового вогню.

Це були свідомі дії української сторони. Тільки не знаю, навіщо це було потрібно. У перші хвилини їх атакували з території білорусі. Це було за кілька хвилин — вранці перед початком спеціальної військової операції, — сказав він.

Він також назвав розв’язану росією війну «захистом інтересів росії і тих людей, які там жили, — російських людей».

Ви кажете — «вторгнення». Думаю, не вторгнення. Це не вторгнення. Українська влада сама спровокувала цю операцію. Треба було тоді домовитися з росією, щоб не було цієї війни. Але все було спрямоване, починаючи з Мінських угод, на те, щоб розв’язати війну. Ніякого вторгнення не було. Я вважаю це захистом інтересів росії і тих людей, які там жили — російських людей.

Так званий «Пул першого», неофіційна піарна прес-служба лукашенка, уранці 16 лютого анонсувала розмову свого шефа з іноземними журналістами.

За даними телеканалу, у ньому візьмуть участь журналісти з США, росії, Великої Британії, Австрії, Франції, Саудівської Аравії, Єгипту, Індонезії та Японії.