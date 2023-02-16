Германия заблокировала поставки оборудования для АЭС в Турции, которую строит Росатом

https://racurs.ua/n179996-germaniya-zablokirovala-postavki-oborudovaniya-dlya-aes-v-turcii-kotoruu-stroit-rosatom.html

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Влада Німеччини не видала німецькій компанії Siemens Energy дозвіл на постачання електротехнічного обладнання для атомної електростанції «Аккую» в Туреччині, яку зводить «Росатом».

Російська газета «Комерсант» із посиланням на джерела написала, що Федеральне управління економіки та експортного контролю ФРН не видало Siemens всі необхідні дозволи на постачання комплексного розподільчого пристрою, зокрема на експорт документації.

«Комерсант» зазначив, що влада Німеччини побоюється, що обладнання можуть вивезти в росію, хоча воно виготовлене під конкретний об'єкт.

Зараз влада Туреччини веде переговори з німецькою владою, щоб з’ясувати умови, за яких умов обладнання можна поставити на АЕС, що будується.

У проектній компанії АЕС «Аккую Нуклеар», яка належить Росатом", повідомили газеті, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення постачання обладнання, а Siemens Energy «дотримується своїх контрактних зобов’язань». Влада Німеччини та Siemens Energy це не коментувала.

Раніше в лютому влада Угорщини заявила, що Німеччина блокувала постачання обладнання Siemens для АЕС «Пакш-2», будівництвом якої займається також Росатом. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 14 лютого, що розглядає дії Німеччини як замах на суверенітет.

Країни Заходу після повномасштабного вторгнення росії в Україну ввели кілька пакетів санкцій проти рф, але вони не торкнулися російської ядерної енергетики.

У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський знову закликав Євросоюз запровадити санкції щодо Росатому, який відповідальний за захоплення Запорізької атомної електростанції, найбільшої АЕС у Європі.

Обмеження проти Росатому не потрапили в десятий пакет санкцій ЄС. Проти таких санкцій виступають Угорщина та Болгарія.