Европарламент поддержал предложение исключить россию из Совбеза ООН и предоставить Украине истребители

https://racurs.ua/n180012-evroparlament-podderjal-predlojenie-iskluchit-rossiu-iz-sovbeza-oon-i-predostavit-ukraine.html

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Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію «Один рік російського вторгнення та агресивної війни проти України».

У ній Європарламент підтримав пропозицію виключити росію з Радбезу ООН, а також прийнято поправку із закликом надати Україні винищувачі.

Депутати Європарламенту закликають по суті розглянути питання щодо постачання винищувачів, вертольотів, ракетних комплексів та суттєвого збільшення кількості боєприпасів для української армії.

Резолюцію підтримали 444 депутати, проти — 26, ще 37 утрималися, — йдеться у тексті резолюції, опублікованій на сайті Європарламенту.

У Європарламенті наголосили, що Україна має бути спроможна не лише захистити себе, а й відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією.

Поправку до резолюції щодо виключення рф з Радбезу ООН запропонував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс, повідомляє кореспондент «Укрінформу».

Пропоную доповнити резолюцію і внести в неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції російської федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада Безпеки Об'єднаних Націй, — заявив депутат.

Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків, отже, буде включена в резолюцію Європарламенту.