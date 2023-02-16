Израиль готов предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе

https://racurs.ua/n180024-izrail-gotov-predostavit-ukraine-sistemu-preduprejdeniya-o-vozdushnoy-ugroze.html

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Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який сьогодні у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

За даними видання Haaretz й повідомлення посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського у Twitter, Коен пообіцяв, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу через три-шість місяців. Раніше сьогодні глава МЗС Ізраїлю заявив, що його країна вже працює над розробкою такої системи для українців.

Водночас очільник МЗС України Дмитро Кулеба подякував Єрусалиму за гуманітарну допомогу й наголосив, що «Ізраїль добре знає список військових потреб, який також був переданий попередньому уряду. Ми чекаємо відповідальних рішень щодо захисту неба України».

Коен під час спільної прес-конференції не використовував слова «війна» або «росія», але двічі заявив, що Ізраїль твердо стоїть на боці українського народу.

Раніше український топ-посадовець вказав ЗМІ, що зустріч Коена із Зеленським не відбудеться, якщо той приїде в Україну «з порожніми руками». Йдеться про економічну допомогу, дипломатичні та гуманітарні жести, такі як підтримка на майбутньому голосуванні в ООН щодо мирної ініціативи Зеленського, яка включає вимогу повного виведення російських військ з усіх територій, які вони окупували в України з 2014 року, і, нарешті, військову допомогу.

Нагадаємо, Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру.