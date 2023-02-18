Подробности обращения путина к жителям россии узнала британская разведка

Подробности обращения путина к жителям россии узнала разведка. Фото:

https://racurs.ua/n180061-podrobnosti-obrascheniya-putina-k-jitelyam-rossii-uznala-britanskaya-razvedka.html

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Президент країни-агресора росії володимир путін намір звернутися до росіян напередодні 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Одним із питань, які підніме диктатор, можуть бути виплати мобілізованим та їхнім сім’ям. Лідер російської парламентської групи, яка займається так званою спеціальною військовою операцією в Україні, заявив 16 лютого 2023 року, що група подала звіт путіну. Звіт, ймовірно, охоплюватиме такі питання, як соціальна підтримка «мобіків». Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Ця проблема, ймовірно, стане більш актуальною, якщо буде місце подальша мобілізація (явна чи неявна). путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року, — вважає розвідка.

У звіті вказується, що москві стає все важче захистити своїх громадян від війни в Україні. Опитування проведене російськими соціологами показало, що 52% мали друзів або родичів, які брали участь у так званій сво.

Нагадаємо, експерти американського Інституту вивчення війни не очікують від призначеного на 21 лютого звернення володимира путіна до Федеральних зборів заяв про будь-яку подальшу ескалацію війни в Україні.