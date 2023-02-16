ISW: путін навряд чи оголосить про щось серйозне у своєму виступі 21 лютого

https://racurs.ua/ua/n179984-zvernennya-putina-do-federalnyh-zboriv-v-isw-prypustyly-scho-bojevilnomu-dyktatoru-nichym.html

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Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) не очікують від призначеного на 21 лютого звернення володимира путіна до Федеральних зборів заяв про будь-яку подальшу ескалацію війни в Україні. У своїй промові путін, швидше за все, не оголошуватиме ні про нову хвилю мобілізації, ні про якісь інші значні політичні рішення, прогнозують вони.

Минулого року путін кілька разів відкладав своє традиційне звернення до обох палат російського парламенту, ймовірно, сподіваючись у ході його урочисто оголосити про великі російські перемоги у війні проти України, але цього так і не відбулося — як через відсутність таких перемог, так і у світлі наростаючої критики у бік Кремля з приводу ведення ним цієї війни, пише ISW у своєму черговому зведенні.

путін в останні кілька місяців здійснив низку невражаючих виступів в ознаменування тих чи інших пам’ятних дат і, зважаючи на все, своє відкладене звернення до Федеральних зборів вирішив присвятити до перших роковин визнання Росією Донецької та Луганської «народних республік». Ймовірно, путін має намір подати в новому упаковування вжиті за минулий рік заходи щодо інтеграції окупованих територій у російську федерацію, піднісши їх як свіже досягнення, вважають в ISW.

На думку аналітиків, російські військові провали в Україні, як і раніше, не дають путіну можливості поділитися своїми успіхами з російською громадськістю. Після захоплення Сєвєродонецька у липні минулого року російські військові не зуміли досягти жодного великого оперативного успіху. За цей час українські війська змогли звільнити майже 18 тисяч кв. км. території.

Можливо, путін обрав дату свого послання до Федеральних зборів на очікуваннях, що його армія досягне хоча б тактичного успіху в районі Бахмута, попри те, що з 4 липня російські війська ціною неймовірних втрат змогли зайняти лише близько 500 кв. км території у цьому районі.

путін міг би оголосити початок чергової хвилі мобілізації, хоча більшість індикаторів та експертних оцінок говорять про те, що він не стане цього робити зараз.

російська армія вже кинула значну частину своїх військових формувань на посилені наступальні дії в Україні, і дефіцит великих незалучених резервів, ймовірно, утримає путіна від оголошення про початок абсолютно нового великомасштабного наступу, вважають експерти ISW.

Швидше за все, путін продовжить виступати перед публікою з малозмістовними промовами, оскільки відсутність військових успіхів в Україні позбавляє його можливості проголосити або хоча б пообіцяти незабаром хоч значну перемогу.

Стійка оборона українцями самого Бахмута, попри втрати в людях та матеріально-технічних ресурсах, не дозволить путіну заявити навіть про захоплення цього міста в річницю початку війни, що дало б йому самому, російським військовим та населенню нову надію на перемогу і можливо підвищило б готовність Кремля вимагати більшого від своїх громадян, роблять висновок експерти ISW.