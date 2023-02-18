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ChatGPT теперь работает в Украине — что нужно знать о чат-боте искусственного интеллекта
ChatGPT теперь работает в Украине — что нужно знать о чат-боте искусственного интеллектаhttps://racurs.ua/n180071-chatgpt-teper-rabotaet-v-ukraine-chto-nujno-znat-o-chat-bote-iskusstvennogo-intellekta.htmlРакурс
ChatGPT з 18 лютого працює в Україні. Раніше Україну занесли в список країн, де ця програма була заблокована. Тепер же вона не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях.
Chat GPT — це чат-бот, здатний брати активну участь в обговореннях і генерувати відповіді на запитання, як людина.
ChatGPT випустила американська компанія OpenAI ще в листопаді 2022 року. Популярність до нього прийшла практично одразу: 1 млн користувачів за п’ять днів. Instagram йшов до таких показників охоплення понад два місяці.
Українці почали активно використовувати цей чат-бот і писати у соцмережі свої враження від роботи з ним.
У чому суть програми?
Звичайні пошуковики видають вам зазвичай найбільш релевантний пошуковий запит. ChatGPT натомість прямо відповідає на питання, вам не потрібно відвідувати безліч сайтів і фільтрувати тонни інформації.
А ще ChatGPT піддається персоналізації. Тобто можна задати певний тон і вказати теми, які він буде обговорювати.
Окрім написання текстів, бот може видавати базовий програмний код, генерувати фінансовий аналіз, статті, прогнози, поради, словом, все, що забажаєте.
Щодо обмежень — бот поки що може продукувати тексти, використовуючи інформацію, опубліковану в інтернеті лише до 2021 року. Ще однією серйозною загрозою є використання чатбота кіберзлочинцями. Наприклад, сервіс може писати коди вірусних програм, фішингові листи, створювати ботів для отримання персональних даних користувачів тощо.
Якщо брати СhatGPT, то це зручний інтерфейс для відповіді на людські питання. Замість того аби гуглити своє питання, цей інтерфейс відразу дає відповідь, що об'єктивно зручніше. Звичайно, ця технологія змінить наше життя, але думаю, що як і з будь-якою технологією, це буде зміна на краще, — сказав для «Детектор медіа» інженер з глибинного навчання компанії Respeecher Іван Шкарак.
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