ChatGPT тепер працює в Україні — що треба знати про чат-бот штучного інтелекту

https://racurs.ua/ua/n180071-chatgpt-teper-pracuie-v-ukrayini-scho-treb-znaty-pro-chat-bot-shtuchnogo-intelektu.html

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ChatGPT з 18 лютого працює в Україні. Раніше Україну занесли в список країн, де ця програма була заблокована. Тепер же вона не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях.

Chat GPT — це чат-бот, здатний брати активну участь в обговореннях і генерувати відповіді на запитання, як людина.

ChatGPT випустила американська компанія OpenAI ще в листопаді 2022 року. Популярність до нього прийшла практично одразу: 1 млн користувачів за п’ять днів. Instagram йшов до таких показників охоплення понад два місяці.

Українці почали активно використовувати цей чат-бот і писати у соцмережі свої враження від роботи з ним.

У чому суть програми?

Звичайні пошуковики видають вам зазвичай найбільш релевантний пошуковий запит. ChatGPT натомість прямо відповідає на питання, вам не потрібно відвідувати безліч сайтів і фільтрувати тонни інформації.

А ще ChatGPT піддається персоналізації. Тобто можна задати певний тон і вказати теми, які він буде обговорювати.

Окрім написання текстів, бот може видавати базовий програмний код, генерувати фінансовий аналіз, статті, прогнози, поради, словом, все, що забажаєте.

Щодо обмежень — бот поки що може продукувати тексти, використовуючи інформацію, опубліковану в інтернеті лише до 2021 року. Ще однією серйозною загрозою є використання чатбота кіберзлочинцями. Наприклад, сервіс може писати коди вірусних програм, фішингові листи, створювати ботів для отримання персональних даних користувачів тощо.