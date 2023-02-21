РФ приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях

https://racurs.ua/n180168-rf-priostanavlivaet-uchastie-v-dogovore-o-strategicheskih-nastupatelnyh-voorujeniyah.html

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Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння СНО-3. Про це сьогодні заявив російський диктатор володимир путін.

У кремлі вказали на готовність до відновлення ядерних випробувань.

Змушений заявити сьогодні про те, що рф призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю: не виходить із договору, ні, а саме призупиняє свою участь. Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу. Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Ну, слав Богу. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки, — заявив путін.

Йдеться про договір про стратегічні наступальні озброєння СНО-3, також відомий як New START — останній документ щодо контролю над озброєннями між США та росією. Документ був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Сполучені Штати 3 лютого 2021 року продовжили дію New Start.

Переговори між москвою та Вашингтоном щодо нового договору СНО були заплановані на листопад 2022 року, але були скасовані.

СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

Нагадаємо, путін завершив послання до Федеральних зборів. Промова тривала майже дві години, впродовж якої диктатор рф повторював старі пропагандистські тези про «секретні лабораторії США в Україні», «неонацистський київський режим», а також звинуватив Захід і Київ у розв’язанні війни. Не забув воєнний злочинець рф про «традиційні цінності», які захищає рф. Окремо путін натякав на використання ядерної зброї й наказав підготуватися до ядерних випробувань.