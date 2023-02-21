Зеленский о «мирном плане» Китая – Официально я не видел этого документа

https://racurs.ua/n180189-zelenskiy-o-mirnom-plane-kitaya-oficialno-ya-ne-videl-etogo-dokumenta.html

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Володимир Зеленський заявив, що йому невідомі конкретні положення мирного плану для російсько-української війни, який планує подати Китай, і він розраховує на підтримку української «формули миру».

Про це президент 21 лютого сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джордже Мелоні у Києві.

Мені здається, що наш документ, наша «формула миру», яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23 числа, коли буде засідання ООН та голосування щодо відповідної резолюції — мені здається, важливо, щоб була одна позиція, — наголосив він.

Глава держави наголосив, що «офіційно жодного документа (Китаю) не бачив».

Ми зацікавлені, щоб усі держави — європейські, всього світу, безумовно, Індія, Африка, Китай — були долучені до того, щоб закінчилася ця війна, щоб підтримувати нашу, на мою думку, справедливу формулу миру, — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з «мирною промовою» в річницю початку війни в Україні, де, ймовірно, представить «мирний план».

Його в Україні візьмуть до уваги, — заявив сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Він підтвердив, що член політбюро ЦК Компартії Китаю Ван І поділився з українською стороною ключовими пунктами мирного плану КНР, Київ має намір вивчити його та зробити висновки.

Нагадаємо, очільник МЗС Китаю заявив, що війна в Україні «виходить з-під контролю». Пекін буцімто глибоко стурбований постійною ескалацією конфлікту і можливістю виходу ситуації з-під контролю.

Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити підливати масла у вогонь, звинувачувати Китай і роздмухувати риторику «сьогодні Україна, завтра — Тайвань, — заявив міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган на Лантінгському форумі, організованому МЗС Китаю в Пекіні.

Раніше офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь звинуватив США у заохоченні ескалації в Україні: «саме американська, а не китайська сторона постачає на поле бою постійний потік зброї».