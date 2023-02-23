Украинцы пикетируют заседание ОБСЕ в Вене – на него допустили московитов (ФОТО)

https://racurs.ua/n180237-ukraincy-piketiruut-zasedanie-obse-v-vene-na-nego-dopustili-moskovitov-foto.html

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Українці уранці 23 лютого пікетують засідання ОБСЄ у Відні через присутність на ньому представників рф.

Асамблея проходить у віденському палаці Хофбург.

З цього балкону колись Гітлер виголосив промову про анексію Австрії. Й знову в історичному палаці- воєнні злочинці, місце яким в міжнародному трибуналі, — написала у своїх соцмережах нардеп від «ЄС» Ірина Геращенко.

Вона опублікувала фото з акції протесту і зауважила, що українська делегація бойкотує Асамблею і вимагає вигнати росіян з ОБСЄ. На фото видно не тільки Геращенко, але й інших членів української делегації — нардепів Потураєва, Піпу, Герасимова, Фролова, Кравчук.

Ми проводимо паралельну Асамблею і зустрічаємося з усіма делегаціями в приміщенні представництва України при ОБСЄ. А сьогодні разом з українською громадою вийшли на акції протесту. Поліція дуже боялася заворушень, Тому дозволила тільки 20 активістам прийти з плакатами під Хофбург. До нас підходили всі делегації, вони налаштовані блокувати росіян і влаштувати їм холодний душ, — написала Геращенко.

Тим часом російська делегація пробиралася на засідання «чорними ходами».

Про те, що Україна не братиме участі в Парламентській асамблеї ОБСЄ у Відні, які відбудеться 23−24 лютого, розповіла 19 лютого член української делегації, нардеп СН Євгенія Кравчук.

Нардепи вирішили проігнорувати засідання у Відні через присутність росіян. Річ у тому, що Австрія видала візи громадянам рф.

Однак до Відня українські нардепи все ж вирішили поїхати, щоб провести перемовини з партнерами. Крім того, українська громада біля Хофбурга, де буде проходити засідання ОБСЄ, запланувала проведення акції протесту.