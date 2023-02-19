Украина будет бойкотировать заседание ПА ОБСЕ. Фото:

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Україна не братиме участі в Парламентській асамблеї ОБСЄ у Відні, які відбудеться 23−24 лютого.

Австрія видала 61 візу росіянам, де будуть не тільки парламентарі, а й представники спецслужб, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію. Саме тому представники України проігнорують ці засідання. Про це 19 лютого член української делегації, народний депутат від «Слуги народу» Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону.

Однак до Відня українські нардепи все ж поїдуть, бо потрібно перевести перемовини з партнерами. Крім того, українська громада біля Хофбурга, де буде проходити засідання ОБСЄ, запланувала проведення акції протесту.

Також за словами парламентаря, наступне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ буде проходили в Канаді, а в цю країну представників рф та білорусі навряд чи пустять. Однак для цього треба зробити все, аби влітку у Ванкувері проголосувати за зміни та виключити можливість рф брати участь в ПА ОБСЄ.

Як відомо, парламентарі 20 країн закликали Австрію не допустити росію до участі у Парламентській асамблеї ОБСЄ. Проте Австрія видала візи підсанкційним росіянам для участі у засіданнях ОБСЄ.

Нагадаємо, 22 квітня 2022 року в ОБСЄ заявили, що завершують Спеціальну моніторингову місію в Україні, оскільки росія заблокувала її роботу.