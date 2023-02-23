Буданов выступил по радио в оккупированном Крыму

https://racurs.ua/n180246-budanov-vystupil-po-radio-v-okkupirovannom-krymu.html

Ракурс

У Криму, а також у Москві та Краснодарі в ефірі радіостанцій пролунав гімн України, після чого до кримчан звернувся голова військової розвідки України Кирило Буданов. Відповідне відео опублікували у соціальних мережах.

Україна повертає всі захоплені території. Донбас, Крим назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися, всі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам — час діяти настав. Чекайте, ми йдемо до вас, — прозвучало в ефірі.

Напередодні в кількох регіонах росії — Бєлгороді, Старому Осколі, Уфі, Казані, Новоуральську та Підмосков’ї — по радіо пролунало «страшноє об’явлєніє" про нанесення ракетного удару.

Міноборони рф потім заявило, що сервери радіостанцій зламали «невідомі хакери».

За інформацією кремлівських пропагандистів, ефір був зламаний в Алушті, Білогірську, Джанкої та Судаку; у Сімферополі та Севастополі зламати ефір не вдалося. У Telegram з’явилося аудіо «звернення Буданова».

Російські офіційні ЗМІ назвали це звернення «погрозами».