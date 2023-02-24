Скабеева договорилась до санкций США

Сполучені Штати 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну, запровадили санкції проти пропагандистки російського ТБ Ольги Скабеєвої, ватажка вигаданого угрупування лнр Леоніда Пасічника, а також низки російських міністрів і губернаторів.

Крім цього накладені фінансові санкції на компанії, що працюють у секторі оборони росії, а також допомагають їй ухилятись від уже запроваджених санкцій.

Санкції США оголошено стосовно дев’яти російських міністрів, включаючи голову Міненерго Миколу Шульгінова, міністра культури Ольгу Любимову, міністра спорту Олега Матіцина, міністра праці та соцзахисту Антона Котякова та голову МНС Олександра Куренкова.

Також до списку потрапили віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова та заступник голови адміністрації президента рф Магомедсалам Магомедов.

Під обмеження підпали глави низки російських регіонів, зокрема губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов, голова Туви Владислав Ховалиг та губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Під санкціями опинилася ведуча телеканалу «Росія 1″ Ольга Скабеєва. Крім цього, запроваджено візові обмеження щодо 1 тис. 219 представників ЗС рф.

Під американськими санкціями опинилися технопарк „Сколково“ та пов’язані з ним компанії, „Московський кредитний банк“, МТС Банк, банк „Лівобережний“, Банк „Санкт-Петербург“, Банк „Примор'я“, „СДМ-Банк“, „Уральський банк реконструкції“ та розвитку», Уралсіб, Банк «Зеніт» та інші фінансові установи росії.

Крім того, США включили до списку санкцій компанії, що управляють російськими активами — «ІК Велес Капітал» і CONFIDERI Pte Ltd, кілька підприємств військово-промислового комплексу, аерокосмічної галузі та виробників мікроелектроніки.

Під обмеження в новому пакеті санкцій підпали понад 30 компаній із третіх країн, «пов'язані зі спробами росії щодо ухилення від санкцій, у тому числі — з незаконним обігом зброї та незаконним фінансуванням». Це організації зі Швейцарії, Болгарії, з Мальти та Кіпру.

«Ракурс» повідомляв, що з 10 березня 2023 року США встановлюють 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих продуктів із росії.