Шольц, Макрон и Сунак обдумывают оборонный пакт с Украиной, чтобы поощрить мирные переговоры

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Німеччина, Франція та Британія розглядають угоду з Україною, яка дасть ширший доступ до техніки — але спонукатиме до перемовин з рф.

The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак минулого тижня виклав план угоди, яка надасть Україні набагато ширший доступ до передової військової техніки, зброї та боєприпасів для оборони після закінчення війни.

У такий спосіб провідні країни Європи намагаються заохотити Київ до початку переговорів із Москвою.

Запропонований пакт не міститиме жодних зобовʼязань щодо розміщення сил НАТО в Україні, однак надасть Україні військові засоби для стримування будь-якого майбутнього нападу росії.

Усі три уряди бачать в цій угоді стимул розпочати переговори з росією, однак політики обережно заявили, що будь-яке рішення про те, коли та за яких умов розпочнуться мирні переговори, повністю залежить від України.

За задумом авторів пакту, доступ України до передової західної техніки, зброї та боєприпасів дозволить країні захистити себе після закінчення війни та стане аргументом у переговорах із рф.

Розглянути його нібито планують на липневому саміті НАТО у Вільнюсі, куди вже запрошено Зеленського.

Ініціативу Лондона підтримують Париж та Берлін, які вважають, що затяжна війна є неприйнятною.

Нагадаємо, швейцарська газета Le Temps нещодавно опублікувала інтерв’ю міністра закордонних справ Ігнаціо Касіса, який розповів, що у Женеві вже йдуть переговори щодо України не на найвищому рівні. У МЗС Швейцарії інформацію не коментують.