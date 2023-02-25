Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n180317-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на сьогодні, 25 лютого, перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед яких один носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у вісім ракет.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 72 ракети.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 39 суден, з них 15 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря — 14 суден, з них вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.