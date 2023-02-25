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Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

25 фев 2023, 14:54
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У Чорному морі станом на сьогодні, 25 лютого, перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед яких один носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у вісім ракет.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 72 ракети.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 39 суден, з них 15 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 14 суден, з них вісім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські ракети у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Источник: Ракурс


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