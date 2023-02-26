На аэродроме «Мачулищи» в Беларуси утром 26 февраля раздался взрыв, фото: BYPOL

https://racurs.ua/n180357-v-belarusi-na-voennom-aerodrome-podorvali-rossiyskiy-samolet-drlo-a-50-bypol.html

Ракурс

У білорусі на військовому аеродромі «Мачулищі», розташованому за 12 км від Мінська, сьогодні, 26 лютого, вранці пролунали вибухи.

Про це повідомляється у Telegram-каналі BYPOL (ініціативи, створеної колишніми білоруськими правоохоронцями, котрі не підтримують режим диктатора олександра лукашенка).

Спочатку у BYPOL повідомляли, що в результаті двох вибухів було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

Згодом з’явилося уточнення, що йдеться про російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Такі літаки рашисти запускають у повітряному просторі білорусі для розвідування цілей перед масштабними ракетними ударами по Україні.

Додатково стало відомо, що сьогодні вранці на військовому аеродромі «Мачулищі» було здійснено ПІДРИВ російського військового літака ДРЛО А-50, — вказано в повідомленні BYPOL. — Внаслідок 2-х вибухів (місця вказані на фото) постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить.

Зазначається, що вибух стався під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки.