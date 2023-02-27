Боец ТРО с Волыни погиб на границе с беларусью. Фото:

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Ракурс

Військовослужбовець територіальної оборони Волині загинув на українсько-білоруському кордоні.

Трагедія сталася на спостережному посту поблизу села Тур у Ратнівській громаді на світанку 25 лютого. Загинув 33-річний Сергій Панасюк, який служив у 100-ій окремій бригаді тероборони. Його призвали до лав ЗСУ 26 лютого 2022 року. Про це повідомляє місцеве видання «ВолиньPost».

А «Суспільне» із посиланням на речника бригади ТРО Волині Сергія Хомінського пише, що боєць загинув під час виконання бойового завдання. Всі обставини смерті встановлюють правоохоронці, військові проводять своє службове розслідування.

У Панасюка, який був командиром стрілецького взводу, залишилися донька та син. У селі Сільце Ратнівської громади 26 лютого попрощалися з молодшим сержантом.

Раніше соцмережі та деякі ЗМІ писали про нібито ворожий обстріл з боку білорусі, але білоруський прикордонний комітет заперечив, що з їхнього боку велася стрілянина.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України на боці країни-агресора російської федерації, але будуть змушені підкоритися наказам диктатора олександра лукашенка.

Джерела: «ВолиньPost», «Суспільне»