Евросоюз продлил санкции против лукашенко и его приспешников. Фото: Анадолу

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Диктатор білорусі олександр лукашенко й надалі перебуватиме під європейськими санкціями.

Європейський Союз продовжив санкції проти самопроголошеного білоруського президента та його оточення. Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2024 року. Про це повідомляється в офіційному журналі ЄС.

Країни Євросоюзу при ухваленні цього рішення врахували важку ситуацію в білорусі та причетність мінська до збройної агресії росії проти України. У Брюсселі вирішили, що доцільно буде зберегти в силі всі раніше вжиті заходи.

Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року, — зазначили в ЄС.

У списку санкцій перебувають 243 фізичні особи, включаючи самопроголошеного президента олександра лукашенка, та 32 юридичні особи. Санкції ЄС стосуються візових обмежень та замороження активів.

Як відомо, санкції проти режиму лукашенка вперше запровадили у 2012 році через репресії та порушення прав у білорусі. Список розширили після повномасштабного вторгнення рф в Україну, бо мінськ є співучасником злочинів.

Нагадаємо, 24 лютого в річницю російського вторгнення в Україну Європейський Союз запровадив ювілейний, десятий, пакет санкцій проти країни-агресора. Санкції спрямовані проти російської військової промисловості, пропаганди та фінансової системи, вважає президент України.