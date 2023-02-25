Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти росії - що в ньому

https://racurs.ua/ua/n180329-ievrosouz-uhvalyv-desyatyy-paket-sankciy-proty-rosiyi-scho-v-nomu.html

Ракурс

Європейський Союз пізно увечері 24 лютого запровадив ювілейний, десятий, пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну.

Як повідомляє офіційний сайт ЄС, обмеження торкнулись семи найістотніших напрямків:

Експорту критично важливих технологій і промислових товарів, таких як електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин тощо.

Електронних компонентів, які використовуються в безпілотниках, ракетах, гелікоптерах, тепловізорах тощо.

96 організацій, пов’язаних з військовою промисловістю. Вперше цей список включає сім іранських компаній, що постачають рф безпілотники.

Імпорту асфальту і синтетичного каучуку.

Призупинення дії ліцензій на мовлення RT Arabic і Sputnik Arabic.

Обмеження можливості громадян росії обіймати будь-які посади в керівних органах критично важливих інфраструктур та організацій ЄС.

Заборони громадянам і юридичним особам росії бронювати потужності для зберігання газу в Союзі (за винятком СПГ) та іншого.

Десятий пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди та фінансової системи, вважає президент України.