Ракурсhttps://racurs.ua/
Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти росії - що в ньому
Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти росії — що в ньомуhttps://racurs.ua/ua/n180329-ievrosouz-uhvalyv-desyatyy-paket-sankciy-proty-rosiyi-scho-v-nomu.htmlРакурс
Європейський Союз пізно увечері 24 лютого запровадив ювілейний, десятий, пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну.
Як повідомляє офіційний сайт ЄС, обмеження торкнулись семи найістотніших напрямків:
- Експорту критично важливих технологій і промислових товарів, таких як електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин тощо.
- Електронних компонентів, які використовуються в безпілотниках, ракетах, гелікоптерах, тепловізорах тощо.
- 96 організацій, пов’язаних з військовою промисловістю. Вперше цей список включає сім іранських компаній, що постачають рф безпілотники.
- Імпорту асфальту і синтетичного каучуку.
- Призупинення дії ліцензій на мовлення RT Arabic і Sputnik Arabic.
- Обмеження можливості громадян росії обіймати будь-які посади в керівних органах критично важливих інфраструктур та організацій ЄС.
- Заборони громадянам і юридичним особам росії бронювати потужності для зберігання газу в Союзі (за винятком СПГ) та іншого.
Десятий пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди та фінансової системи, вважає президент України.
Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо на рішучі кроки проти Росатому та атомної промисловості рф, збільшення тиску на військових та банки — написав Володимир Зеленський у Твіттер.
.