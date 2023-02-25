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Ракурс
Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти росії - що в ньому

Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти росії — що в ньому

25 лют 2023, 18:51
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Європейський Союз пізно увечері 24 лютого запровадив ювілейний, десятий, пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну.





Як повідомляє офіційний сайт ЄС, обмеження торкнулись семи найістотніших напрямків:

  • Експорту критично важливих технологій і промислових товарів, таких як електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин тощо.
  • Електронних компонентів, які використовуються в безпілотниках, ракетах, гелікоптерах, тепловізорах тощо.
  • 96 організацій, пов’язаних з військовою промисловістю. Вперше цей список включає сім іранських компаній, що постачають рф безпілотники.
  • Імпорту асфальту і синтетичного каучуку.
  • Призупинення дії ліцензій на мовлення RT Arabic і Sputnik Arabic.
  • Обмеження можливості громадян росії обіймати будь-які посади в керівних органах критично важливих інфраструктур та організацій ЄС.
  • Заборони громадянам і юридичним особам росії бронювати потужності для зберігання газу в Союзі (за винятком СПГ) та іншого.

Десятий пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди та фінансової системи, вважає президент України.

Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо на рішучі кроки проти Росатому та атомної промисловості рф, збільшення тиску на військових та банки — написав Володимир Зеленський у Твіттер.

Джерело: Ракурс


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