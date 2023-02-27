В Кривом Роге разбили наркокартель — к операции привлекли 1200 силовиков (ФОТО)

https://racurs.ua/n180386-v-krivom-roge-razbili-narkokartel-k-operacii-privlekli-1200-silovikov-foto.html

Ракурс

Поліція знешкодила криворізький наркокартель «Двадцятівські», який продавав наркотики майже в усі регіони України і заробляв щомісяця понад мільйон доларів. Його мережа складалася з трьох злочинних організацій та шести груп.

До масштабної операції залучили 1 тис. 200 правоохоронців. Вони затримали 37 учасників картелю, у тому числі десять лідерів. Під час обшуків у фігурантів знайшли зброю, багато грошей і товар. Шістьох лідерів суд уже відправив під варту без можливості застави. На майно картелю наклали арешт.

В Офісі генпрокурора розповіли, що наркокартель займався виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини — метамфетамін.

Структура злочинної організації мала ієрархічну побудову, із чітким визначенням ролей кожного з учасників. Вона мала групи, які займалися виготовленням психотропної речовини, її зберіганням та роздрібним збутом. Була серед зловмисників й група силової підтримки. Вона здійснює фізичний захист учасників злочинної організації, вирішує конфліктні ситуації з конкурентами, фізичний вплив на осіб, які займаються збутом наркотиків для підтримання дисципліни всередині злочинної організації.

Є окрема група осіб, яка займається «вирішенням питань» із правоохоронними органами.

Правоохоронці провели понад 200 невідкладних обшуків на території Кривого Рогу удома в учасників злочинної організації, транспортних засобах, а також у місцях незаконного виготовлення психотропної речовини.

Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано 37 осіб. Восьми підозрюваним вже обрано запобіжні заходи.

Їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, а також пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 369 КК України).