«Хорошо, что не победили за три дня» - как пропагандисты рф выкручивались за год войны

https://racurs.ua/n180437-horosho-chto-ne-pobedili-za-tri-dnya-kak-propagandisty-rf-obyasnyali-god-voyny.html

Ракурс

Як російські пропагандисти пояснювали зазомбованому населенню росії, чому після року повномасштабної війни з Україною «другій армії світу» не вдалося «взяти Київ за три дні», дослідила «Радіо свобода». Журналісти проаналізували російський телеефір й оприлюднили ключові тези пропаганди рф.

Добре, що перемога не сталася за три дні, — так прокоментували успіхи російського війська на полі бою підконтрольні кремлю телеведучі.

Тему поразок російської армії пропагандисти намагалися всіляко оминути й акцентували увагу на емоційному залякуванні населення уявним «нападом Заходу» на росію.