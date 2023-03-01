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Ракурс
«Хорошо, что не победили за три дня» - как пропагандисты рф выкручивались за год войны

«Хорошо, что не победили за три дня» — как пропагандисты рф объясняли год войны

1 мар 2023, 10:40
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Як російські пропагандисти пояснювали зазомбованому населенню росії, чому після року повномасштабної війни з Україною «другій армії світу» не вдалося «взяти Київ за три дні», дослідила «Радіо свобода». Журналісти проаналізували російський телеефір й оприлюднили ключові тези пропаганди рф.





Добре, що перемога не сталася за три дні, — так прокоментували успіхи російського війська на полі бою підконтрольні кремлю телеведучі.

Тему поразок російської армії пропагандисти намагалися всіляко оминути й акцентували увагу на емоційному залякуванні населення уявним «нападом Заходу» на росію.

Увійти в Київ за три дні? Чи сподівався я на це? Якщо не за три, то за пару тижнів, так. Було таке відчуття, яке швидко минуло, — констатує воєнний злочинець рф.

Источник: Ракурс


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