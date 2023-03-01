“Добре, що не перемогли за три дні» - як пропагандисти рф викручувалися за рік війни

https://racurs.ua/ua/n180437-dobre-scho-ne-peremogly-za-try-dni-yak-propagandysty-rf-vykruchuvalysya-za-rik-viyny.html

Ракурс

Як російські пропагандисти пояснювали зазомбованому населенню росії, чому після року повномасштабної війни з Україною «другій армії світу» не вдалося «взяти Київ за три дні», дослідила «Радіо свобода». Журналісти проаналізували російський телеефір й оприлюднили ключові тези пропаганди рф.

Добре, що перемога не сталася за три дні, — так прокоментували успіхи російського війська на полі бою підконтрольні кремлю телеведучі.

Тему поразок російської армії пропагандисти намагалися всіляко оминути й акцентували увагу на емоційному залякуванні населення уявним «нападом Заходу» на росію.