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“Добре, що не перемогли за три дні» - як пропагандисти рф викручувалися за рік війни
«Добре, що не перемогли за три дні» — як пропагандисти рф викручувалися за рік війниhttps://racurs.ua/ua/n180437-dobre-scho-ne-peremogly-za-try-dni-yak-propagandysty-rf-vykruchuvalysya-za-rik-viyny.htmlРакурс
Як російські пропагандисти пояснювали зазомбованому населенню росії, чому після року повномасштабної війни з Україною «другій армії світу» не вдалося «взяти Київ за три дні», дослідила «Радіо свобода». Журналісти проаналізували російський телеефір й оприлюднили ключові тези пропаганди рф.
Добре, що перемога не сталася за три дні, — так прокоментували успіхи російського війська на полі бою підконтрольні кремлю телеведучі.
Тему поразок російської армії пропагандисти намагалися всіляко оминути й акцентували увагу на емоційному залякуванні населення уявним «нападом Заходу» на росію.
Увійти в Київ за три дні? Чи сподівався я на це? Якщо не за три, то за пару тижнів, так. Було таке відчуття, яке швидко минуло, — констатує воєнний злочинець рф.
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