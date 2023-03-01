Пандемию Covid-19 вызвала утечка вируса в Ухане - директор ФБР

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Глава ФБР заявив, що найімовірніше джерело коронавірусу — це лабораторія в киатйському місті Ухань. Це перша подібна публічна заява із США.

ФБР вже досить давно дало свою оцінку походження пандемії, за якою, з найбільшою ймовірністю, це був потенційний інцидент у лабораторії, — сказав Кристофер Рей в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Він також заявив, що Пекін намагається всіляко перешкодити розслідуванню джерела пандемії.

Я просто зауважу, що китайський уряд, як мені здається, робить все можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати роботу. Роботу, яку виконує наш уряд США та близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", — додав директор ФБР.

Китай у відповідь звинуватив Вашингтон у «політичних маніпуляціях» та назвав заяви Рея необґрунтованими.

На днях на цю тему публікував. За його даними, з ФБР згідно з Міненерго США, а ось інші учасники розвідувальної спільноти, як і раніше, говорить про природне походження коронавірусу через мутацію у тварин.

При цьому варіант навмисного зараження при розробці біологічної зброї не розглядається, йдеться лише про ненавмисний витік.

У доповіді про це зазначається, що інші учасники розвідувальної спільноти дотримуються протилежної думки. Багато відомств, як і раніше, говорить про природне походження коронавірусу через мутацію у тварин.

Водночас думка Міненерго видається значущою, оскільки вона спирається на нові дослідження та контролює мережу національних лабораторій США, багато з яких зайняті біологічними дослідженнями.

Як стверджують джерела WSJ, у міненерго не до кінця впевнені у своїх даних у новій версії. Особливо зазначається, що міністерство і ФБР дійшли подібного висновку, але з різних причин. Варіант навмисного зараження під час розробки біологічної зброї не розглядається, йдеться лише про ненавмисний витік.