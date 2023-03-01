Клиники Европы и США ввели неписаный запрет на лечение россиян

https://racurs.ua/n180465-kliniki-evropy-i-ssha-vveli-nepisanyy-zapret-na-lechenie-rossiyan.html

Ракурс

Європейські та американські клініки почали відмовляти росіянам у плановому лікуванні без пояснення причин. На думку росіян, у західних лікувальних закладах віднедавна діє неписана заборона на лікування росіян.

На тлі війни, що триває, і санкцій, введених через російське вторгнення в Україну, пацієнтам з росії стало важче отримати лікування в європейських клініках, пише російський «Медвісник» з посиланням на дані сервісу TopMedClinic, що об'єднує медичні турагентства.

Як повідомила виданню гендиректор TopMedClinic Вікторія Сандалюк, низка німецьких державних та університетських клінік фактично перестала працювати з російськими пацієнтами:

Вони приймають заявки, але відповіді отримати неможливо. Видно, що з’явилося негласне правило не займатися росіянами чи залишати їх «на потім»". Вона також зазначила, що європейські клініки демонструють, що більше не дивляться на російський ринок — «наприклад, вони прибрали російськомовних операторів.

Про те, що німецькі клініки не приймають пацієнтів з росії, заявили в російському представництві провайдера медстрахування Madanes, а також у сервісі „Клініки Німеччини“.

Засновник „Клінік Німеччини“ Максим Риков розповів:

Абсолютно усі німецькі державні клініки, у тому числі „Шаріте“, більше не видають медичних запрошень росіянам. Це факт. У клініках нам пояснюють, що вони навіть більше не мають потрібних формулярів у системі. Тобто раніше вони мали форму медзапрошення країною „росія“, а тепер її з бази видалено».

За словами Рикова, пройти лікування в державній клініці в Німеччині пацієнту з росії можна буде лише тоді, коли він знайде медичне агентство в тому ж місті (наприклад, Берліні), яке займеться його оформленням. Вартість подібної послуги у Мюнхені, наприклад, коштує близько 750 євро.

Загалом, за даними сервісу TopMedClinic, кількість росіян, які виїхали на лікування за кордон, у 2022 році скоротилася мінімум на 30−40%. Експерти пов’язують падіння не лише з відмовами з клінік, а й різким зростанням вартості лікування насамперед за рахунок ускладнення логістики — перельотів, плати за оформлення віз та забезпечення проходження грошових переказів в умовах санкцій.

Вікторія Сандалюк із TopMedClinic описала ситуацію так: