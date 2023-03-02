Украинский мультфильм «Мавка. Лісова пісня» вышел в прокат

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Ракурс

Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» 2 березня вийшов у широкий національний прокат.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

Мультфільм створила студія Animagrad (FILM.UA Group) за підтримки Державного агентства з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію здійснює FILM.UA Distribution та Кіноманія.

Проект створювався, починаючи з 2015 року за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації. В основі мультфільму — образи з народних міфів і легенд. «Мавка. Лісова пісня» демонструє безмежні українські ліси, які віддавна приховують безліч таємниць і загадок. Тут живуть незвичайні істоти, які охороняють свій невидимий людському оку світ.

Допрем'єрні покази стрічки «Мавка. Лісова пісня» вже відбулися у Львові та Києві.