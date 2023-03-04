В Черном море находятся две российские подводные лодки, фото: «Ридус»

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Ракурс

Росіяни збільшили кількість носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Станом на 13.00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже чотири ракетоносії — двоє надводних і двоє підводних, — вказано в повідомленні. — Загальний залп ракет типу «Калібр» наразі може сягати 24.

Крім того, вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БПЛА.

Ми ефективно по них відпрацьовуємо. За попередню добу знищено три таких на херсонському напрямку, — зазначають в ОК «Південь».

Водночас ворог продовжує здійснювати обстріл Правобережжя, намагаючись для цього застосовувати зокрема і БПЛА зі здатністю закидати снаряди на місця скупчення людей.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — наголошують в ОК «Південь». — Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи.

Нагадаємо, раніше сьогодні у ВМС ЗСУ повідомляли, що у Чорному морі перебувають три носії «калібрів» із загальним залпом 16 ракет.