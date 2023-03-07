Коболев не внес залог по делу о злоупотреблениях, ему пересмотрят меру пресечения

https://racurs.ua/n180658-kobolev-ne-vnes-zalog-po-delu-o-zloupotrebleniyah-emu-peresmotryat-meru-presecheniya.html

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Колишній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв не вніс заставу у 229 млн грн.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Він мав це зробити до 6 березня. Тепер йому мають переглянути запобіжний захід.

Раніше НАБУ оголосило про підозру Коболєву в розкраданні 229 млн грн. За даними слідства, у травні 2018 року він видав наказ, за яким після позитивного рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії (у 2019 році за цим рішенням Україна отримала 2,918 млрд євро) працівникам видали мільйонні премії. У НАБУ кажуть, що за рішенням Коболєва незаконно виплатили надто високі премії.

У січні Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті Коболєва, але Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення і ВАКС 1 березня задовольнив її вимогу арештувати екс-главу «Нафтогазу» з правом внесення застави.

У САП заявляють, що всупереч поширеній у деяких ЗМІ інформації, жодні рахунки колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» станом на 7 березня суд не арештовував.

За кілька днів після рішення ВАКС власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа оголосив збір на заставу для Коболєва. У будь-якому випадку ці кошти обіцяли перерахувати на потреби армії.

Коболєв 7 березня заявив для «Форбс», що його рахунки в іноземному банку заблоковані. Це зробив сам банк, зважаючи на кримінальну справу проти нього.