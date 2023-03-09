На границе Грузии и рф образовалась многокилометровая пробка, на этот раз – на въезд в россию

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У ніч на 9 березня в Грузії в районі прикордонного пункту Верхній Ларс утворився багатокілометровий автомобільний затор у бік росії.

Черги на кордоні виникли на тлі революційних протестів у Грузії, що переросли у сутички з силовиками.

На затори, зокрема, звернули увагу прокремлівські телеграм-канали Shot та Mash. Про наявність заторів свідчать й дані сервісу «Яндекс.Карти» та повідомлення очевидців у Телеграм.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що пробка стала наслідком масових протестів, що продовжуються в Грузії, проти законопроекту про «іноземних агентів».

Ймовірно, на тлі заворушень у Тбілісі росіяни вирішили повернутися назад до країни, — писав Shot.

Проте місцеві жителі та очевидці розповіли, що затори на Верхньому Ларсі виникають регулярно через нестабільну роботу пропускного пункту.

Телеканал RTVI зазначає, що КПП було закрито з 5 березня через погані погодні умови та високу загрозу сходження лавин. Кордон знову відкрили 7 березня, і там зібралося багато росіян, які повертаються з відпочинку на гірськолижному курорті в Гудаурі.

Наприкінці вересня 2022 року Верхній Ларс став найзавантаженішим прикордонним переходом у росії, коли тисячі росіян залишали країну через оголошену «часткову мобілізацію». На пункті пропуску утворилися багатокілометрові пробки, де люди стояли по кілька днів.

7−8 березня у Тбілісі пройшли масові акції протесту проти ухвалення парламентом законопроекту про «іноземних агентів». Демонстранти намагалися проникнути до парламенту, щоб завадити роботі депутатів. Поліція жорстко розігнала мітингувальників водометами та сльозогінним газом. Вранці 9 березня правляча коаліція заявила, що відкликає спірний законопроект через «розбіжності у суспільстві».